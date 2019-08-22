日本新幹線一輛列車昨天以時速約280公里行駛時，發生車門無預警開啟約40秒的情況，駕駛員察覺後緊急停車，所幸無人受傷，研判應是工作人員誤將車門開關轉成手動而未歸位。

日本讀賣新聞報導，日本昨天上午10時15分左右，這輛從東北地方的仙台站要前往東京站的新幹線列車，行駛在仙台站到白石藏王站區間時，因為第9節車廂車門突然無預警開啟，造成列車緊急停車。

目前已知這輛新幹線在車門開啟情況下行駛約40秒、行駛距離約2公里。所幸當時車門附近沒有任何乘客經過，車上約340名乘客無人受傷。

JR東日本公司表示，駕駛員在儀表板上發現車門開啟的通知，緊急在軌道上停車，並由車掌前往該節車廂關閉車門。新幹線緊急停車處位於宮城縣柴田町的第二葉(土反)隧道內。

JR東日本公司透過車內監視錄影機的影像發現，列車在出發前進行車內清掃時，一名工作人員在操作手動開門的開關後，忘了把開關歸回原位，之後車門可能因為列車行駛振動而打開。

這列新幹線在緊急停車15分鐘後恢復行駛，造成雙向7個車次出現最多約30分鐘的誤點，共有約3300名乘客受到影響。

日本國土交通省昨天要求JR東日本公司進行調查，防止再度發生類似情況。JR東日本公司對此深深致歉，並表示會檢討軟體與硬體方面的對策，努力防止類似情況再度發生。

日本每日新聞報導，本來在工作人員完成車廂清掃後，會將下車時靠月台側的那扇車門開關切換成手動操作，打開原先被自動關閉的車門下車；待車門關閉後，仍留在車上的最後檢查人員，要將車門開關從手動調整回自動，再從前方工作人員用的車門離開。

這次出包的第9節車廂，主要是最後檢查人員誤把靠近軌道側的車門開關改為手動。

JR東日本公司公關人員表示，本來沒必要開關的軌道側車門為何會被切換成手動，原因仍不清楚。

目前最新型的東北新幹線列車，只要各節車廂車門控制開關蓋子被打開，就會通知駕駛室，但舊型的列車沒有這項新系統，因此，就會發生這次駕駛員沒注意到就開車，導致車門在行駛中開啟。

JR東日本公司可能針對舊車型進行升級，增加上述可預防這次疏失的新系統。

(中央社)