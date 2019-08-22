王建民接下世界12強棒球賽中華隊牛棚教練後，已啟程美國觀察旅美球員近況，今日來到哥倫布市拜訪效力印地安人3A的台將張育成與江少慶，並在場邊觀看與紅人3A的比賽。此戰由江少慶先發，5局僅失1分，最快球速達98英里(約157.7公里)收下勝投；張育成3打數沒敲安，不過靠保送跑回1得分。

此戰由江少慶擔任先發投手，主投5局僅被敲4支安打失1分，送出4次三振，僅在第5局被對手敲出二壘安打後，因2次滾地球推進而失1分。此戰江少慶用球數偏高，5局用了94球，不過最快球速來到157.7公里令人驚艷，自責分率5.17。

而張育成則是連續3場比賽熄火，本日3打數沒有敲安，吞下2次三振，打擊率為2成47。不過次打席獲保送後靠盜壘站上二壘壘包，並靠隊友安打回本壘得分，最終印地安人3A以5比2擊敗紅人3A，由江少慶拿下本季第8勝。

從張育成的IG以及臉書粉絲專頁可以看到，王建民與中華職棒聯盟祕書長馮勝賢一同赴美為12強觀察球員，兩人與台將張育成、江少慶賽前相見歡後，便在場邊觀看與紅人3A的比賽，為了年底12強做足準備。

(中時電子報)