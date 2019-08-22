3年前醉後與小黃運將發生口角與肢體衝突的女星李妍憬，除為此事付出受罰賠償，也影響事業，在台灣演藝圈保持低調多時，近年多在大陸發展，不僅為演藝生命找回一線生機，也因工作體察兩岸的生活日常差異，近來回到台灣，接觸到家鄉的「小日子」，忍不住再度愛上台灣人的這特點，直呼很有愛。

近來多在對岸發展的李妍瑾，抽空回台灣探望家人、看醫生，昨她在臉書po文，透露自己私下出門會搭台北的公車跟捷運，處處都能感受到愛！她一上車就查看路線圖，公車司機馬上問她要到哪裡，幫忙找站名，下車時外頭下雨，同車的老婆婆幫忙她穿雨衣，這些行為都是發自內心的舉手之勞，非常貼心。

李妍憬更透露，在台北搭公車或捷運，大家都很守秩序，不會吵鬧更不會佔用愛心座位，甚至她搭公車不小心刷了兩次悠遊卡，司機還笑著跟她說：「哎呀你浪費錢了」，俏皮的應答，李妍憬非但不生氣，還覺得超級開心，直呼真是：「滿滿的人情味！」。

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(中時電子報)