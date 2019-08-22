黃暐瀚在臉書上建議韓國瑜，行事應小心謹慎。(圖/攝自黃暐瀚臉書)

近來高雄市長韓國瑜風波不斷，不僅赴峇里島旅遊遭偷拍，座車還爆出疑似遭到裝設追蹤器，連韓國瑜本人都說「國家機器動得非常厲害」，但並不想提告，讓許多支持者為韓國瑜捏了一把冷汗，資深媒體人黃暐瀚也在臉書勸韓國瑜，應該大膽假設、小心求證！

黃暐瀚表示，政治人物覺得自己被「監控」一點都不奇怪，但要指控國家機器監控自己卻要特別小心，因為無端的指控可能會因此露出自身的弱點；稱車上被裝設追蹤器，追蹤器還一度傳出在引擎室，到最後又變成沒有說過在引擎室發現東西，也不打算報警提告，這連續三天的「追蹤器」事件，就會變成小英總統意外「搶到槍」，莫名其妙拿起來，又對韓國瑜猛開好幾槍。

黃暐瀚認為，如果沒有實證，最好不要開口；如果不打算報警，那是不是別談「細節」？韓國瑜團隊最近看著有點亂流，要穩住陣腳、從新盤整過。

但黃暐瀚也提醒總統蔡英文，在2011年12月30日，蔡也曾在辯論場上指控時任總統的馬英九，同樣是以「國家機器」為由來對付他；儘管馬英九否認，也說不知情，但蔡英文還是強調，在野黨有「質疑」的權利，要求馬總統，應該去「了解一下」，去「調查一下」。

而如今朝野互換，變成了蔡總統是執政者了，面對在野黨的總統參選人的「被國家機器監控」的指控時，蔡總統還記不記得，八年前，自己是怎麼說的呢？

(中時電子報)