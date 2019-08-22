警專第37期的暑假實習進入尾聲，台中市政府警察局第三分局於22日11時舉辦暑假實習檢討會，於東區分駐所實習的王麒？分享協助環保局人員清除路面掉落泥塊心得，雖然僅是一件協助交通指揮及清除障礙物的舉手之勞，但因警察擁有「風林火山」的行動力，才得以迅速排除問題，防範後續可能出現的危機。

台灣警察專科學校專科警員班第37期13名學生，自7月1日起至8月23日為期8周的時間，分別至第三分局各分駐派出所及交通分隊學習執法程序、執勤技巧、執勤安全、家戶訪查要領及車禍處理技巧等實務。第三分局22日於5樓禮堂舉行暑假實習檢討會，由分局長陳武康親自主持，與13位警專第37期同學及實習生指導員進行面對面的意見交流。

於東區分駐所實習的王麒？分享實習心得，並感謝這段期間感謝所長及學長熱心指導，使他獲益良多。陳武康肯定這段時間同學協助治安、交通及為民服務的優良表現，並以自己從警經歷與實務經驗分享，期勉同學精進專業知識，以自信、積極的態度面對警察這份工作。

(中時 )