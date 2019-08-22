歐洲媒體報導，義大利佩魯賈市發生一起嚴重車禍，一輛載有7名華人的汽車與一輛旅遊大巴相撞致多人受傷。

中新社引述外媒報導指出，歐洲E45公路位於義大利佩魯賈市Ponte San Giovanni鎮的路段，日前發生一起交通事故，一輛載有7名華人的汽車與一輛載有俄羅斯遊客的大巴相撞，導致多人受傷。事故發生後，118急救人員、消防員和交警均趕到現場。7名華人被救出並被3輛救護車送往醫院進行救治。醫院方面表示，7人傷情均不嚴重。

(旺報 )