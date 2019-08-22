義大利一載有7名華人汽車與大巴相撞 多人受傷 12:072019/08/22 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲媒體報導，義大利佩魯賈市發生一起嚴重車禍，一輛載有7名華人的汽車與一輛旅遊大巴相撞致多人受傷。 中新社引述外媒報導指出，歐洲E45公路位於義大利佩魯賈市Ponte San Giovanni鎮的路段，日前發生一起交通事故，一輛載有7名華人的汽車與一輛載有俄羅斯遊客的大巴相撞，導致多人受傷。事故發生後，118急救人員、消防員和交警均趕到現場。7名華人被救出並被3輛救護車送往醫院進行救治。醫院方面表示，7人傷情均不嚴重。 (旺報 ) #華人 #大巴 #受傷 #義大利 #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 宏都拉斯足球迷暴衝圍攻對手巴士 釀3死10傷 17:302019/08/18 國際 莫斯科載陸客大巴交通事故 10餘人傷 21:192019/08/18 兩岸 貨車打滑衝撞麵攤 3人受傷送醫 09:352019/08/19 社會 和泰集團淨灘減塑 撿1支廢棄保特瓶，和泰汽車捐10元 19:352019/08/19 風格 米蘭百年甜點COVA撤台 月底三櫃位熄燈 19:302019/08/19 風格 阿富汗東部連環爆 123傷 16:492019/08/20 國際 虐兒致死辯跌下床 狠父仍重判 04:102019/08/21 社會新聞 和泰全國捐血月 狂募2萬袋熱血 17:342019/08/21 財經 吃定！川普稱握有這籌碼 歐盟非得滿足他不可 07:002019/08/22 國際 吉利上半年營收、淨利雙降 04:102019/08/22 全球財經 兩岸熱門新聞 東協智慧城市展 泰方撤我展館名 - 兩岸 - 旺報 陸美關係緊張 眾多大陸留學生棄美留英 - 兩岸 - 工商 揪出內鬼 港機管局解僱2員工 - 兩岸 - 旺報 美正式售台F-16V 將與F-35協練 - 日報 陸093A核潛艇靜音 1碼外110分貝 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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