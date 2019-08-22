川普移民政策恐再次引起爭議！自府川普政府先前對非法移民採取骨肉分離政策，引發外界抨擊後，美國國土安全部（DHS）21日更宣布，為了進一步嚇阻非法移民，將移除現行不得扣留移民孩童超過20天的規定，而在新政策中，不會限制移民兒童或他們家人的最長扣留時間；對此，美國總統川普稱此為必要人道措施，再次引起批評。

據路透社報導，美國國土安全部表示將終止1997年佛羅雷斯和解案（Flores Settlement）協議，其中原本規定拘留機構依法最多只能扣留20天後，就須將監護權交給他們的父母或親戚；而國土安全部將在60天內擬定新政策，其中不會限制移民兒童或其家人的最長扣留時間。

川普政府對此表示，此舉是為了讓非法移民不再有逮捕後釋放後，就可以消失在茫茫人海中的錯誤期待。國土安全部代理部長麥克利南（Kevin McAleenan）表示，以中南美洲國家為主的家庭移民，今年以前所未見的數量穿越美國南邊邊境，而原相關規定基本上「迫使政府在20天後就得將這些家庭在（美國）國內釋放，因而讓他們有非法入境的動機」。

麥克利南更進一步解釋，不只人口走私販在宣傳，許多有意移居（美國）的人士也清楚知道，如果他們帶著一個孩童非法穿越、抵達美國邊境，意味著他們將會在美國境內被釋放以等待法院程序，這些程序可能需要5年或更長時間。

對此，川普在聲明中指出，為了保護這些孩童免於受虐並阻止非法移民潮，美國必須修補這些法律漏洞，這是緊急、必要的人道措施。而國土安全部也強調近期將公布的新規定，會確保移民家庭於扣留期間受到人道對待，也會符合佛羅雷斯和解案協議的目標。

(中時電子報)