四川省雅安市石棉縣委宣傳部消息指出，22日7時43分，雅康高速25.8公里處，多處路段發生塌方，導致道路中斷，目前雅康高速全線管制，所有車輛無法通行。

8月20日以來，四川多地遭遇了暴雨到大暴雨天氣過程，強降雨造成全省多處發生泥石流滑坡。22日凌晨，雅安市再次迎來暴雨、局部大暴雨的天氣過程。其中蘆山縣和寶興縣的部分鄉鎮受到20日強降雨的持續影響再次受災，多地發生山體垮塌和洪澇災害，受災再次加重。

(旺報 )