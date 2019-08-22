雅康高速發生塌方導致道路中斷 12:262019/08/22 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 四川省雅安市石棉縣委宣傳部消息指出，22日7時43分，雅康高速25.8公里處，多處路段發生塌方，導致道路中斷，目前雅康高速全線管制，所有車輛無法通行。 8月20日以來，四川多地遭遇了暴雨到大暴雨天氣過程，強降雨造成全省多處發生泥石流滑坡。22日凌晨，雅安市再次迎來暴雨、局部大暴雨的天氣過程。其中蘆山縣和寶興縣的部分鄉鎮受到20日強降雨的持續影響再次受災，多地發生山體垮塌和洪澇災害，受災再次加重。 (旺報 ) #暴雨 #高速 #天氣 #過程 #降雨 也許您會感興趣 推薦閱讀 今起全台連三天有雨 周三後颱風「白鹿」恐生成 11:562019/08/18 生活 對流雲系旺盛 北、宜等9縣市大雨特報 17:032019/08/18 生活 今午後雨更大 全台16縣市豪大雨特報 07:542019/08/19 生活 台中水利局緊盯、監控各區水情 09:212019/08/19 生活 強降雨威力大 中市西屯老樹倒地壓車 09:412019/08/19 社會 小心低壓帶雨彈！嘉義以南6縣市大雨特報 21:522019/08/19 生活 不斷更新》雨彈再升級！12縣市豪大雨特報 14:462019/08/20 生活 南部周三整天溼答答 7縣市大雨特報 21:262019/08/20 生活 北市豪雨 部分路段積淹水 15:372019/08/21 生活 三重強降雨多處積水 最深半個輪胎高 15:482019/08/21 生活 兩岸熱門新聞 東協智慧城市展 泰方撤我展館名 - 兩岸 - 旺報 陸美關係緊張 眾多大陸留學生棄美留英 - 兩岸 - 工商 揪出內鬼 港機管局解僱2員工 - 兩岸 - 旺報 美正式售台F-16V 將與F-35協練 - 日報 陸093A核潛艇靜音 1碼外110分貝 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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