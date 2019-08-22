加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）當地時間周三（21日）表示，不想升級與大陸之間的貿易與外交爭端，但也無意在維護自身利益方面有所退讓。他又再提到香港局勢，呼籲各方保持克制和尊重人權。

香港經濟日報報導，大陸外交部駐港公署22日對此批評，加拿大方面屢次對香港事務說三道四，粗暴干涉大陸內政，對此強烈不滿和堅決反對，敦促有關國家和政客立即停止拿香港事務「刷存在」。

發言人又稱，加方錯誤言論將暴力違法行徑同和平集會混為一談，無視香港警隊依法懲治暴力，卻別有用心提出所謂各方保持克制，「這種是非不分、黑白顛倒的錯誤言論，實質是為暴力違法分子撐腰打氣」。

加拿大去年12月應美國要求，拘留大陸電訊設備商華為副董事長孟晚舟後，大陸拘留兩名加國公民，並中止從加國進口油菜籽和肉類產品，兩國關係愈加緊張。

杜魯道周三表示，必須認識到大陸是正在發展中的強國，而且對於自身在國際秩序中的地位越來越自信，但加拿大當局將永遠捍衛加拿大人和加拿大的利益。他稱，加拿大擁有與較大夥伴國成功地直接打交道的長久經驗，「我們不想升級，但我們也不會後退」。

值得注意，加拿大10月將舉行聯邦選舉。隸屬自由黨的杜魯道，面臨反對黨保守黨強烈施壓他對大陸採取強硬立場。目前保守黨與自由黨在民調平分秋色。

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