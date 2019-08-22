教育部委託國立台灣圖書館執行「閱讀起步走(Bookstart)計畫」，並規畫與法務部矯正署合作，協助並提供桃園女子監獄、台中女子監獄及高雄女子監獄嬰幼兒閱讀書籍資源、贈送嬰幼兒閱讀禮袋及定期說故事活動等，讓隨母入監的孩子也能享有同樣的閱讀資源。

依據我國《監獄行刑法》第10條規定，「入監婦女請求攜帶子女者，得准許之，但以未滿三歲者為限。」據矯正署107年統計資料，近40名嬰幼兒隨同母親至矯正機關，准許女受刑人攜帶未滿3歲子女入監服刑，讓受刑人可同時負有育兒之責任。

在今天簽署合作的儀式中，教育部由終身教育司黃月麗司長代表出席，並由國立台灣圖書館鄭來長館長及法務部矯正署吳澤生副署長代表簽署合作備忘錄，贈送230冊圖書及60份嬰幼兒閱讀禮袋，內含108年評選優良圖書1冊及《閱讀起步走》閱讀手冊。

教育部自98年開始推動「閱讀起步走(Bookstart)計畫」，並委託國立台灣圖書館輔導全國公共圖書館落實閱讀向下扎根理念，透過館員及說故事志工等多年來的努力，讓「嬰幼兒閱讀」成為普遍認同的價值，更是早期素養養成的關鍵，希望透過這一次的合作事項，給予隨母親入監孩子第一份閱讀禮袋，讓獄中也能充滿書香。

(中時 )