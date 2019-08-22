道岔訊號異常！高鐵雲林站-左營站列車延誤 12:222019/08/22 中時電子報 戴安瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣高鐵。（中時報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高鐵今傳雲林車站道岔訊號異常，以致部分列車延誤。台灣高鐵公司證實確有此情形，但目前狀況已排除，惟部份南下列車目前仍有延誤，敬請旅客見諒。 台灣高鐵說，今日上午10:53於雲林車站發生道岔訊號異常，經高鐵公司派員維修，目前狀況已排除，運轉陸續恢復中。 該公司表示，受本次列車遲延影響，旅客車票除所適用的優惠活動另有規定者外，搭乘列車到達訖站之時間較時刻表原訂時間遲延30分鐘以上未滿60分鐘時，高鐵公司將退還實收票價之50%，遲延60分鐘以上時，退還實收票價全額。 (中時電子報) #高鐵 #延誤 #列車 #雲林 #道岔 也許您會感興趣 推薦閱讀 月台列車 重現新北投車站風情 04:102019/08/18 地方新聞 台北車站一男落軌遭撞亡 台鐵近萬乘客受延誤 16:352019/08/18 生活 北車男子跌落月台 普悠瑪撞擊死亡 17:512019/08/18 社會 海外追星活動被取消 保險給你「掃興」慰問金 13:022019/08/19 財經 港鐵車長發起罷工 列車班次暫無影響 13:012019/08/19 兩岸 蒲公英文史營隊開跑 打造雲林文化記憶拼圖 19:142019/08/19 生活 國泰世華KOKO推KOPlay酷玩險 04:102019/08/20 投資理財 移動美術館列車開張 搭火車暢遊集集只要170元 11:252019/08/20 生活 陸高鐵3萬公里 超世界總里程2／3 04:092019/08/21 焦點新聞 雲林廚餘不養豬 做成有機肥 04:102019/08/22 地方新聞 生活熱門新聞 白鹿侵台機率高 氣象局曝登陸點 - 生活 白鹿颱風周末衝擊陸地 豪雨炸2天「降雨熱區」出爐 - 生活 一片便宜9元！好市多驚現喪屍潮 這商品搶瘋 - 生活 白鹿恐成穿心颱 颱風論壇：但有2個好消息 - 生活 白鹿結構不對稱 專家曝實際風雨感受 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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