台灣高鐵今傳雲林車站道岔訊號異常，以致部分列車延誤。台灣高鐵公司證實確有此情形，但目前狀況已排除，惟部份南下列車目前仍有延誤，敬請旅客見諒。

台灣高鐵說，今日上午10:53於雲林車站發生道岔訊號異常，經高鐵公司派員維修，目前狀況已排除，運轉陸續恢復中。

該公司表示，受本次列車遲延影響，旅客車票除所適用的優惠活動另有規定者外，搭乘列車到達訖站之時間較時刻表原訂時間遲延30分鐘以上未滿60分鐘時，高鐵公司將退還實收票價之50%，遲延60分鐘以上時，退還實收票價全額。

(中時電子報)