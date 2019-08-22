韓國瑜國政顧問總召、前行政院長張善政(左)、高雄市長韓國瑜(右)。(圖/本報資料照，柯宗緯攝)

國民黨2020總統提名人韓國瑜今中午在高雄市黨部舉行能源國政說明會，並在臉書開直播，這也是韓國瑜公佈國政顧問團後首場國政說明會。並由國政顧問團總召張善政、副總召杜紫軍、「核終戰神」黃士修共同討論。內容主軸為能源議題，包括讓核四重啟運轉完工、減少跨區供電及降低空氣汙染等目標。

張善政昨表示，能源主張是以韓國瑜過去的能源政策為基礎，韓國瑜能源政策願景，是讓台灣有充裕、穩定不中斷，且價格平穩合理的能源供應，支持民生與經濟的長遠發展。目標包括減少跨區供電、降低空氣污染等。

張善政說有五個策略。第一，能源政策不能用意識型態發展，不去重視技術發展和商業進程，這樣會有非常高的風險。應該要重新檢討台灣能源發展的合理目標及策略。

第二，能源政策比例問題，天然氣和燃煤供電應該調整。希望跨區供電現象盡量降低，現行「南電北送」比例太高，應予以改正，提高國家能源安全，減少跨區供電。

第三，不要那麼多的燃煤發電和PM2.5，不要空汙，蔡政府說了，卻甚麼都沒做。韓團隊目標，應逐年減少燃煤發電，降低空氣汙染。

第四，推動產業轉型及節能，要開源節流，降低用電成長。

第五，要遵守去年公投決定，落實以核養綠策略。並依照韓國瑜主張的，「人民同意、安全無虞」。張善政強調，蔡政府的目標「2025非核家園」，但2025年僅剩5-6年，他很佩服民進黨的野心和企圖心，但時間太緊迫。張善政說，韓國瑜團隊的目標是2035年50%沒有汙染能源、50%天然氣、沒燃煤的能源。

國政顧問團副總召張紫軍指出，民進黨政策在未來五年北部幾個電廠停掉，是反其道而行的做法。太陽能和光電都在中南部建設。這做法是苗栗的通霄電廠是增加中部發電，而非北部供電。

黃士修表示，關於核四議題，新聞媒體都在討論韓要不要選總統。他也抱怨韓國瑜，對核四都不表態。韓國瑜在一旁略顯尷尬地微笑。黃士修說，他今天來這裡，是抱著非常高的期待，也有著非常高的動員能量。他今天代表的是幾百萬對能核四源議題有所期待。

韓國瑜則表示，在安全無虞情況下，他是有條件支持重啟核四。他重申，前陣子和工業總會理事會面，周邊國家地區這麼多地方有核電廠。但對於核能安全議題。台灣卻太多事情泛政治化。

韓國瑜也現場簽署，重啟核四公投聯署書。表達對黃士修的全力支持。

(中時電子報)