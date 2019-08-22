國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜昨天針對核四議題，提出在「人民同意」及「安全無憂」兩條件下重啟核四，台南市長黃偉哲今天受訪指出，核四重啟與否需要交給專家來做詳細的評估跟考量，政治人物不需要做過度主張，至於政治人物把它當作口號，他持保留態度。

黃偉哲說，台灣是民主國家，當然也需要一些基載電力，所謂基載電力就24小時持續發展發電，核能電力是基載電力之一，但台灣鑑於核能有一些問題，所以蔡總統上任之後，事實上就要耕續非核家園的理念跟主張。

他說，去年公投也有一個所謂核能公投，這部份當然要聽從民意，對於綠能發展以及核電發展，國家要有一定政策，因此，對於韓市長提出在兩條件下要重啟核四，這個部分過去馬英九前總統核四是他封存的，那麼現在如果要重啟，必須很精確計算重啟成本，到底是利大於弊，還是弊大於利，所以國家能源政策要有恆長性，如果核四要重啟是弊大於利的話，那麼對國家未來的發展，我們就要仔細再思考。

他認為，政治人物不需要做過度的主張，目前的國家是要非核家園，核一、核二、核三是要如期除役，至於核四重不重啟，以及有沒有辦法重啟，以及重啟之後所要付出的代價跟成本，這部分需要交給專家做詳細評估跟考量，民眾接受到足夠的資訊後，才能做決定，所以不認為民眾做決定或專家充分考量之前，政治人物把它當作口號。

針對韓國瑜追蹤器反覆說詞，他說，現在全台社會就要追蹤韓國瑜市長的追蹤器，我們不知道他所謂的汽車追蹤器到底有沒有，其次，追蹤器是裝在引擎室還是裝在保險桿還是裝在車底，還是裝到車頂還是裝到車內，我們都不知道，所以還是鼓勵韓市長去報案，因為危及首長安全是何等重大事件，重大事件怎麼可以不報警？

他強調，報警交給司法追查，是以昭社會公信，要不然如果不報警，只說是國家機器迫害，似乎把國家這個部分，尤其現在香港反送中氛圍下，說國家機器迫害是滿敏感的，希望這個部分還是要釐清比較最好，如果大家對國家機器、對總統府、對國安單位沒有信心，至少要對司法機關有一些信心。

(中時 )