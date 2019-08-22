日本自民黨青年局長佐佐木紀眾22日率團訪問高雄巿長韓國瑜，韓國瑜雖然遲到25分鐘，但他強調事先已取得對方諒解，而佐佐木紀眾則是恭喜韓國瑜獲得國民黨的提名成為總統參選人，並透露在初選揭曉前，就預測韓會出線。

對於遲到，韓國瑜在聯訪時表示，他上午連趕2個行程，先到美濃，再到大樹，因為是早已排定的行程，時間因此耽誤到，加上連跑2個地方，所以已經事先跟日方的朋友說明，取得諒解。

對於美方、日方重量級政界連續來到高雄，韓國瑜認為，這應該是對方對高雄，以及對他個人的重視，希望能進一步的理解，尤其這次日方大概有90人的參訪團，有非常多中央級以及地方級的議員，加上是日本自民黨青年局長親自帶隊，對未來日本跟台灣的青年交流非常重要。

此外，對方也特別提出來，未來希望從日本這邊，請來更多的學生來台灣學習中文，並跟台灣的青年有交流的機會。韓國瑜強調，我們非常歡迎，也希望對方回去之後，能夠推動相關的計畫。

韓個人則提出來，日本冬天非常冷，歡迎對方來高雄、來南台灣拍攝電影、電視。另外，日本職業棒球運動比賽非常蓬勃發展，選手們冬天訓練的時候不一定要送到物價可能比較貴的夏威夷，歡迎送到台灣，尤其是南部跟高雄，因為這裡的物價相對比較便宜，而且天氣一樣是非常好。

韓國瑜表示，不管是職業運動、文創，以及電影、電視等方面，都希望在冬天跟日本方面有更密切的合作。

對於前一天跟美國商會交流，有提到民進黨的意識形態，韓國瑜表示，有做了一些報告，這裡面有很多，包括五缺六失，意識形態治國等，這3年半，大家都可以看得出來，蔡英文執政並沒有讓台灣人民更快樂、更富裕，事實上，很多台灣人民現在過的非常辛苦。

他說，在美國商會提出了自己的觀察，並跟美國企業家交換了意見，其中之一的意識形態治國，他也有直接的把它凸顯出來。

(中時 )