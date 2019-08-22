◎郭柯王拚結盟 柯:創造符合需要

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平明（23）日將在823砲戰紀念公園同框，被視為將結盟成功。柯文哲今（22）日表示，台灣社會有這個需要，他們就看能不能創造這個組合去符合那個需要、期望與要求，未來他們可能要思考看看，還要去努力。

◎迎接數位新時代 新式身分證只露這4個資

明年10月就要換發新式數位身分證。行政院會上午聽取內政部「數位身分識別證-新一代國民身分證換發計畫辦理情形」報告，在蘇揆核定後，新式身分證上設計原則已拍板定案，總經費48億元，有國旗也有國號。但政院今天未公布樣張，正式樣張要等明年4~5月才對外公開。

◎高人氣立委王定宇 全力以赴拚連任

挾著本屆立委全國第一高票，台南第6選區民進黨立委參選人王定宇尋求連任被看好勝券在握，對手藍營從遲遲找不到人應戰，近來已有前國民黨主席洪秀柱表明遷戶籍到東區積極求戰，王定宇選戰步調未受影響，一如他所說，「每一場選戰都是艱困選區、每一場都是硬戰」，從他認真問政、勤跑基層態度即可窺見。

◎周六全台警戒 白鹿不排除從東部登陸

氣象局預報員劉沛滕今（22）日上午表示，輕颱白鹿目前的位置在台灣東南東方1120公里，持續朝台灣靠近。估計明天上午發布海上警報，隨後再發布陸警，但不會同時發布，這種情形只有颱風在台灣附近生成才會出現，因此確切時間還要再觀察。

◎「玉山」騙你貸！詐騙集團6嫌遭收押

有詐騙集團故意取名「玉山」、專門誘騙需要貸款民眾以房地產抵押借貸，不少被害人誤以為是玉山銀行相關企業，貸款後立刻背上數百萬債務及高額利息，還不出來房子還被法拍，悲慘故事曾在臉書「爆料公社」曝光。高雄地檢署7月15日指揮專案小組北中南大搜索，一舉破獲惡劣的詐騙集團，逮補15名嫌犯，其中6人依加重詐欺罪起訴、羈押禁見。

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(中時電子報)