寵物豬跟單車爭道！有全台最美自行車道之稱的東豐綠廊，22日清晨出現麝香豬結伴覓食，晨起運動民眾看見4隻豬仔閒晃，有人覺得新奇、可愛，還有民眾四處詢問「到底是誰養的？讓豬跑出來！」警方從臉書地方社團得知，發動線上警力協尋，最後飼主父親在附近萬興公園將3大1小麝香豬趕回豬舍。

網友22日清晨7時許在臉書地方社團「石岡區生活大小事」分享在東豐綠廊巧遇寵物豬的趣聞，3大1小麝香豬一早現身自行車道，有的悠哉悠哉在柏油路上閒晃，有的跑進路旁吃草，3名晨運婦人看見豬群覺得新奇。網友表示，麝香豬出來逛大街了，請認識園主的網友通知他一下。

土牛派出所副所長莊坤書表示，同仁一早得知東豐綠廊梅子段有麝香豬溜出來，就立即撥打飼主手機聯絡，飼主因住院未接電話，隨即動員前往協尋，但到場時落跑的麝香豬已不見蹤影。後來去電飼主經營的自行車出租店，得知飼主父親上午8點左右，在萬興公園找到3大1小麝香豬，已趕回豬舍安置。

據了解，4隻脫攔落跑的麝香豬，與日前半夜脫逃的迷你馬，都是由張男飼養照顧，自行車出租店則由張妻經營。附近居民猜測，張男最近住院，可能麝香豬沒人餵食，餓到受不了，才逃離豬舍，外出覓食。

(中時 )