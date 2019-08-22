大陸足協第十一屆會員大會第一次會議今上午在位於香河的國家足球訓練基地召開，會上發佈的《中國足球協會報告》指出，五年來，男女足國家隊精神面貌和大賽成績都有所進步，但是各級國家隊成績仍不理想，與世界先進足球差距進一步拉大。國家隊打勝仗能力不足，運動素質能力和心理素質不高，成績狀態沒能體現足球改革成效，同人民群眾期盼相距甚遠。

《報告》介紹，五年來，男女足國家隊精神面貌和大賽成績都有所進步。男足國家隊連續兩屆亞洲杯打進8強，國際足聯排名由2014年1 月的92名上升至2019年6月的73名，位列亞洲前八，確保了卡達世界盃預選賽的種子地位。女足國家隊在2015年女足世界盃和2016年奧運會上進入八強，2018年時隔16年再次進入亞運會決賽並獲得亞軍，為「鏗鏘玫瑰」再添新彩。

然而《報告》指出，各級國家隊成績不理想，與世界先進足球差距進一步拉大。國家隊打勝仗能力不足，運動素質能力和心理素質不高，能力作風、成績狀態沒能體現足球改革成效，同人民群眾期盼相距甚遠。男足國家隊已連續4屆無緣世界盃。自2005年以來，男足各年齡青少年國家隊均無緣世界錦標賽。女足國家隊競技水準雖有提升，但面臨世界女足整體水準突飛猛進的巨大挑戰，在今年法國世界盃上無緣八強。

(中時 )