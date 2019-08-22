鉅虹建設董事長劉品辰在「鉅虹美學館」展出藝術家熊妤畫展，盼建築、藝術美學同時在此生根。（盧金足攝）

美女畫家熊妤在台中市北屯區鉅虹美學館開展，以「植山理水」作品，讓賞屋民眾享受藝術之旅。（盧金足攝）

全球景氣復甦帶動股、房二市，台中市捷運綠運開始試運轉，拚明年底全線通車，捷運G3舊社公園站與G0北屯總站，北屯區機捷場區周邊的特別商業區，還有好市多二店等大型商場進駐，啟動鐵路、捷運雙軌效益，坐享雙捷運商圈利益，生活機能豐富，周邊區塊躍升各建商競相推案區，鉅虹建設新推出「鉅虹HOKI」，潛銷即達8成5佳績，其中不少是來自舊客戶的轉介紹，還吸引跨區購買客眼光。

台中市北屯區的單元12、機廠捷運特區被市場視為最具潛力重畫區，鉅虹、惠宇、精銳、國泰、漢宇、登陽等品牌建商插旗推案，鉅虹建設以清水模工法興建美學館，深耕北屯區被譽為深具氣質品味的接待中心。

目前正舉行藝術家熊妤畫展，「鉅虹HOKI」也正式公開，距虹建設董事長劉品辰盼建築、藝術美學同時在此生根，「鉅虹美學館」開幕後，接棒舉行畫展、音樂、烹飪等不同類型活動，獲很多客戶熱烈響應。

這次受邀參展的熊妤從時尚圈轉戰藝術界，她說，藝術這條路非常辛苦，為了充實自己，曾八小時不停的觀賞藝術品，一刻也不敢放鬆，之前到位在台中市松竹路美學地標「鉅虹美學館」的場勘時，令她眼睛為之一亮，驚喜有宜人的庭園山水，特別挑出60幅油畫作品來台中開展。

鉅虹建設邀請飛翔音樂教育中心的演奏家連子瑄、連子揚現場演奏古典樂曲，為美學館充滿愉悅、輕鬆的氣氛，別於其他建商的銷售手法。

鉅虹建設邀請熊妤開畫展，同步為新案「鉅虹HOKI」開案，劉品辰看好單元12、機廠捷運特區的發展，所以推案規劃獨鍾臨水岸的珍貴土地，尤其規畫的中、小坪數不代表受限，而是一種讓人能夠發揮團隊創意的可能性。

劉品辰擁有規劃台中市七期、草悟道名宅經驗，細膩的工序在「原創美學」、「微氣候建築」的原則下，一次又一次完成挑戰，從「鉅虹美學館」見出建築未來的樣貌。

「鉅虹HOKI」基地966坪基地，規畫41至56坪的格局，戶戶三面全採光、獨立玄關入口、大氣子母門等，鉅虹建設延續在建案附近進行環境整合計畫，要打造北台中最美的1公里，周遭鄰里都十分期待。

台中市單元12與機廠捷運特區，除了有3座綠捷車站、二座台鐵車站，還有備受市場期待的國道四號（台中環線）豐原至潭子段與74號快速道路有匝道相接，預期2021年完工後，民眾從清水可直達豐原、潭子，並轉道74號快速道路，直下台中北屯區與南投草屯。

鉅虹建設副總經理陳國仁指出，建商在軟實力的耕耘有助增加銷售速度，「鉅虹HOKI」潛銷創佳績，很多是來自舊客戶的轉介紹，鉅虹至今還在服務十多年前的興建的社區，住戶對建設公司的服務用心有所感，遇到要買房子的親友，最佳口碑行銷。

看好首購、換屋是近年房市主力，加上台中各大建設利多助攻，北屯區包括單元12、機廠捷運特區，房市成一級戰場，現在北屯大型商場招商引資，強勁推升區域房市，帶動北屯機場與12單元區域地價與房價。

(中時 )