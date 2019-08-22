鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平昨晚相繼表態參加明天823炮戰61周年音樂會，東道主台北市長柯文哲也將出席，三人首度公開同框是否意味結盟備受矚目。王金平上午表示，明天對台灣、兩岸是重要日子，至於對郭柯王也是如此，王揮揮手稱晚上再講，媒體打趣地問「要唱夜襲嗎？」王金平笑回「那首我不會啦！」

郭柯王三人私下早已多次兩兩會面，如今就差三方合體同框，郭台銘辦公室昨天在媒體群組公開表示將出席明天由北市府舉辦的823炮戰61周年音樂饗宴，王金平緊接在後也稱自己會參加。

823炮戰是國民黨主席吳敦義時常掛在嘴邊的重要戰役，吳多次強調，若沒有國軍在823浴血奮戰，就無法看到中華民國在台灣安定，郭柯王選在這天同框意味深長，外界解讀搶攻藍軍票倉意圖強烈。

王金平上午接待賓客遭媒體突襲，面對媒體訪問，王揮揮手不願多談，強調晚上參加扶輪社演講前會有聯訪，他僅簡單提到，自己接到北市府邀請，因此答應要去參加明天活動，明天對台灣、兩岸來講是個重要的日子，但當媒體追問對郭柯王三人也是如此嗎？王未答驅車離去。

郭稱「沒時間」見吳敦義 823卻合體柯、王

郭稱「沒時間」見吳敦義 823卻合體柯、王

(中時 )