台大醫院驚爆性騷擾事件，一名宋姓管理師，去年藉女同事迎面走來讓道機會，在狹窄走道上，好意側身提醒「妳不要跌倒」，竟趁會身而過瞬間，伸出「鹹豬手」迅速碰觸女同事腰部和臀部，隨後順勢拿起桌上電話撥打，佯裝無事。案經被害人提告，台北地方法院審理後，法官依性騷擾罪判宋男有期徒刑2月，可易科罰金６萬元。

本案被害人向院方反應申訴，宋男曾兩度對她以性騷擾得逞，檢察官也認定起訴，但北院審理後，法官認為只有一次，另一個性騷擾不構成犯罪。

判決指出，任職台大醫院急診醫學部的宋男，負責診間助理事務，去年4月2日下午，被害人行經台大醫院急診醫學部內科1、2診電腦桌間走道，見宋迎面走來時，就側身靠向右方電腦桌，空出走道要讓宋通行，但宋刻意靠向被害人位置，以側身面對方式與女方錯身，同時間乘女方不及抗拒，先說「妳不要跌倒」，然後馬上伸出右手觸摸女方左側腰臀部，隨後順勢將右手伸向電腦桌，拿起桌上電話撥打，佯裝無事，性騷擾得逞。

法官審理認為，審酌宋不尊重他人身體自主權利，恣意觸摸被害人左側腰臀部等身體隱私部位，侵害告訴人的身體自主權，並對被害人身心造成影響，所為非是；偵審階段又一再否認犯行，犯後態度不佳。但考量宋沒有任何犯罪科刑紀錄，素行尚佳，依違反性騷擾防治法的「性騷擾罪」，判宋2月徒刑，可易科罰金。

(中時 )