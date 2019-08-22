2020大選逐步逼近，不只總統選情激烈，台東立委選舉也不惶多讓，原本初選勝出將代表國民黨參選的現任台東縣議員李建智在7月時宣布棄選，改由黨徵召現任台東副縣長張志明代表角逐立委寶座，但近日李建智卻表示，「自己被玩了!」將在議會定期會時時抖出「內幕」。

這次國民黨台東區域立法委員選舉改由協調式民調，要選出最強候選人要代表國民黨參選，由縣議員李建智及副縣長張志明兩人PK，最後結果由李建智出線，但在7月25日，李建智聲明棄選，並表示，評估自己無法勝選，會支持黨推薦人選。

李建智棄選地方上議論紛紛，傳出許多對他不利的言論，許多選民對於他做出棄選決定十分不解，質疑他為何初選勝選卻又棄選，是否有何內幕。

近日李建智卻又表示，「自己被玩了！」他至今仍無法釋懷，詳細情形會在議會定期會時跟大家公開說明，至於後續是否參選也將屆時跟支持者來解釋。

(中時 )