北市一名張姓男子開車帶一名傳播妹外出，車開到停車場2人就在車上划拳喝酒，傳播妹不勝酒力醉倒，張男竟趁機脫下女子的衣服，猛舔酥胸，女子男友事後懷疑女友遭張男吃豆腐，氣得找張男理論，還在張男手機裡發現多張女友半裸照片，氣的揭發張男淫行，台北地檢署最後在女子胸部上查出有張男的口水DNA，將張男依涉嫌犯趁機猥褻罪及妨害秘密罪起訴。

檢方調查，2019年2月21日晚間8時許，張男開車把女子載到停車場後，2人便在車上邊划酒拳邊喝酒，但女子沒多久就醉倒，張男見狀色心大起，趁機脫光女子上衣，瘋狂親吻猛舔她酥胸，還拿手機拍下對方裸上身的畫面，最後才把女子送回家。

女子男友事後發現女子意識不清，懷疑張男吃她豆腐，氣得找張男理論，沒想到意外發現張男手機中多張女子半裸上身畫面，便帶著女友到警局報警。

張男應訊時矢口否認犯行，僅坦承有拍照而已，但檢方在女子胸部上採集到張男唾液的DNA，認為他確實有趁機猥褻女子，因此依趁機猥褻罪及妨害秘密罪將張男起訴。

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(中時電子報)