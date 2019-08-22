去年九合一選舉因公投造成投開票延誤爭議，前中選會主委陳英鈐因而被國民黨及民眾告發「入聯公投」、「反核食重行公告」涉瀆職、妨害公投等10逾案，台北地檢署簽分他字案，經傳喚陳英鈐到案說明，認定雖有行政疏失但無刑事責任，因查無不法，全部都簽結。

去年九合一大選綁公投爭議多端，陳英鈴被告發的10多案，包括國民黨認為中選會意圖偽造聯署數，藉此美化「入聯公投」合格率，影響九合一選舉與公投公平性，告發陳英鈐涉嫌刑法偽造文書罪、違反選罷法。

中選會去年11月2日將「反核食」和「同婚專法」等4個公投案重新公告，並將「行政院」意見書納入，引發國民黨及民眾不滿，認為中選會重新公告，會妨害民眾行使公投權利，恐影響公投結果，分別北檢告發陳英鈐涉嫌刑法瀆職、圖利罪及違反公投法。

檢方查出，原先辦理公投主管機關為行政院，直到2017年底立法院修法通過後改為中選會，所以2018年中選會並無足夠經費及人力辦理公投，且10月間才認定公投成案，距離投票日過近，無法事先預估需要多少投開票所，以至於後續程序混亂、無法適當處理，應由監察院介入行政調查。檢方認定無刑事不法，把案件全部簽結。

(中時 )