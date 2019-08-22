總部位於聖保羅的Ocean Air Linhas Aereas S/A，過去幾個月以來，因申請破產保護，遭巴西民航局（ANAC）撤銷飛航作業許可，目前已經停止以巴西哥倫比亞航空（Avianca Brasil）的品牌營運，並將於今（2019）年9月1日正式退出星空聯盟。

星空聯盟自1997年成立以來，即開始佈局巴西市場，長期在當地維持顯著的營運規模。巴西哥倫比亞航空退出之後，星空聯盟的成員數量將從現有的28家改為27家。

星空聯盟執行長Jeffrey Goh表示：巴西哥倫比亞航空（Avianca Brasil）自2015年加入星空聯盟，為星盟在巴西市場的發展貢獻良多，對於這個夥伴的退出，我們深感遺憾。但我們強調，這起事件絕對不會影響位於波哥大的哥倫比亞航空（Avianca）與星空聯盟的夥伴關係，哥倫比亞航空依然是我們在南美洲的主力成員航空公司。

星空聯盟現有加拿大航空、哥倫比亞航空、中國國際航空、巴拿馬航空、衣索比亞航空、德國漢莎航空、瑞士航空、南非航空、葡萄牙航空、土耳其航空及聯合航空等11家成員提供往返巴西的直飛航班服務。

星空聯盟每周提供588個往返巴西的航班，連結11個當地航點與17個星盟的樞紐機場，旅客可再轉機前往738個目的地，航網密集度遠超過其他航空聯盟。

(工商 )