由天王周杰倫（周董）監製的賽車電影《叱咤風雲》22日再度釋出幕後花絮，曝光周董客串在電影裡駕駛的保時捷經典車款RWB，車子還請到RWB創辦人中井啟來為電影做獨家塗裝，以知名款「RWB粉紅豬」為原型，用豬肉的各部位做車身設計概念。

周杰倫擔任監製還特別客串一角，拍攝時全程自駕。（創映電影、量能影業提供）

愛車的周董在拍攝期間全程自駕，連甩尾都自己來，拍攝結束時還在車子的車窗上簽名，讓許多人笑說這下要幫車窗買保險了、一起揪團去朝聖，此外陳奕先更加碼曝光彩蛋，就是周董在《頭文字D》駕駛的「豆腐號」將在電影中重現，也會有更多經典車款在電影裡讓大家大飽眼福。

陳奕先與周董目前也正如火如荼在為後製奮戰，兩人曾為了電影後製連續待在工作室長達48小時沒有離開，陳表示：「整整1年，大部分時間都是在這部電影裡度過，現在也是在工作室睡的時間比在家多，我的第一個孩子在電影拍攝期間誕生，現在正在產出另一個孩子（指電影），就像一次要生兩個小孩一樣興奮。」當中最困難的部分就是銀幕上的賽車賽事要能滿足觀眾的視覺與聽覺，讓觀眾置身在車手的角度。電影預計今年上映。

陳奕先（右）跟周杰倫為電影後製做最後衝刺。（創映電影、量能影業提供）

(中時 )