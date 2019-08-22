苗栗縣校長協會會長照南小校長邱廷岳代表校長請命增加校長健檢費補助，獲徐耀昌當場同意。〔謝明俊攝〕

新上任的東興國小校長陳亭儒。〔謝明俊攝〕

新任景山國小校長陳玫杏。〔謝明俊攝〕

苗栗縣108年度第一學期中小學校長會議，22日上午在三義西湖渡假村舉行，會中，校長協會會長照南國小校長邱廷岳當眾向縣長徐耀昌請命，希望能夠增加校長健檢會補助，並增加不休假獎金額度，當場獲得徐耀昌首肯，將校長健檢費補助由3500元提高到5000元，獲得在場百餘名校長熱烈鼓掌肯定。

據悉，苗栗縣在今年4月間，連續發生教育處課程督導洪聖昌及苑裡中山國小校長朱良光，因過勞引發猝死的不幸事件，過勞問題引起全縣校長關切。

22日上午，苗栗縣108學年第一學期即將展開，縣政府教育處特別召集全縣公私立國中小學校長齊聚三義西湖渡假村，舉辦學期前校長會議，徐耀昌特別到場勉勵各校校長。

會中，苗栗縣校長協會會長竹南照國小校長邱廷岳代表全體校長建議，希望縣府考量能增加校長健檢費用補助，以及增加不休假獎金額度，以利學校兼任行政職教師因公無法休畢補貼。

邱廷岳發言完，縣府人事處還一度以預算考量，希望能帶回研究後再回覆，但徐耀昌隨後當場裁示，校長健檢費用補貼由現行的3500元提高到5000千元，並指示人事處依此辦理，當場引起在場全體校長熱烈鼓掌肯定。

另外，在這個新學期中，苗栗縣有4名新任校長上任，包括大南國小校長新美君、坪林國小校長巫玉美、景山國小校長陳玫杏、以及東興國小校長陳亭儒，徐耀昌除特別向全體校長介紹以外，也希望新任校長能儘已所能推動校務。

此外，徐耀昌也提示本學期5個工作重點，一、實施SH150方案，強化學生體適能。二、積極申請中央部會的計畫與經費。三、落實雙語教育，培育國際移動力。四、體現數位E學習，厚植核心素養。五、迎向課綱新局面，苗栗揚帆心啟航。希望全體校長努力朝前邁進。

(中時 )