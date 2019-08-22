職業婦女劉媽媽，只要覺得身體沒有不適，就不進行檢查。前年退休後，確診第二期乳癌。目前國健署補助40-44歲有乳癌家族史的婦女，每2年進行一次乳房X光攝影檢查，然而符合該條件者，每年僅3000多人接受檢查。國健署呼籲民眾多加利用，以利及早治療。

國健署癌症篩檢資料分析顯示，40至44歲接受乳房X光攝影檢查、有家族史的婦女，篩檢結果呈陽性的比率為12至13％，等同於一般婦女（7-8％）的1.5倍。除了有家族史的婦女，得過卵巢癌或子宮內膜癌、未生過孩子、30歲後才生第一胎、未餵過母奶、初經早、停經晚、長期使用賀爾蒙補充劑者，也是乳癌的高危險群。

劉媽媽長期為了工作、家庭，忙得不可開交，每年雖然都接到衛生所的篩檢通知，卻總是擱著。退休後的她，終於有時間好好做檢查，卻意外發現自己罹癌。經過一連串手術、放射與藥物治療，終於找回健康。目前的她，為推廣健康觀念，每周到醫院擔任志工，平時也與女兒相約運動。

國健署表示，乳房攝影是是目前醫學證實最有效的乳癌篩檢工具，透過低劑量X光透視乳房組織，偵測鈣化點或微小腫瘤。然而，乳房攝影仍有限制，無法偵測約15％的乳癌。即使檢查結果正常，在下次定期檢查前，若發現異狀，仍應盡速就醫。

北榮乳房醫學中心主任曾令民表示，乳癌發生的中位數年齡為56歲，近幾年有老化趨勢。雖然政府補助40歲以上有家族史的婦女進行乳房攝影檢查，不代表年輕族群就能掉以輕心。

國健署提醒民眾，早期乳癌預後較佳，5年存活率達9成以上。若過晚發現，5年存活率則降至3成。若需預防乳癌上門，應避免攝取過多高脂肪食物、避免太晚生育。平日應保持運動習慣，且定期進行癌症篩檢。

(中時 )