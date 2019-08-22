美食外送平台foodpanda版圖再擴張！今(22)日正式宣布將外送服務延伸至彰化。foodpanda網羅近200家彰化在地小吃及餐飲店家推出外送服務，逐步串聯中台灣外送版圖。今年八月份，foodpadna將服務擴展至彰化及嘉義兩大富有獨特飲食文化的城市，也積極擴大原有的外送服務區域，快速插旗全台超過11座城市，展現打造全台饕客都能輕鬆享受的美食外送服務！與此同時，foodpanda也祭出八月底前全台天天免運，凡於平台訂餐，不限時間、不限地點都免外送服務費，讓各地消費者享受美食無負擔。

foodpanda深耕台灣七年，目前合作餐廳數超過一萬家。觀察各地熱門餐廳類型後，foodpanda發現北部饕客訂餐最常選擇國際連鎖餐廳及知名排隊美食，中部饕客則以在地小吃為熱門名單，而南部饕客則喜歡點該地區獨有的經典連鎖店家。台灣不同城市各自擁有獨特的外送美食需求。

foodpanda正式進駐彰化後，攜手近200家餐飲店家推出美食外送服務，首波合作店家包含全台第一家全牛排肉圓「西門彰化肉圓」、擁有61年歷史的「彰化木瓜牛乳大王創始店」、在地30年手工烘培茶「南海茶道」、復刻老宅餐廳「小閣樓」、正宗南部口味「拼鮮海產泡飯」、平價異國風串燒「就醬子烤吧」及員林人氣手沖咖啡「右舍咖啡」等，囊括五零年代經典美食至當紅網美打卡名店，不僅為在地饕客提供用餐新選擇，也為來彰化遊玩的旅客打造美食指南，消費者一進入平台即可瀏覽最近的美食選擇，且從早餐到消夜都能一站完成點餐。

另外，foodpanda整個八月於全台天天免外送服務費，於平台訂餐輸入優惠碼「FD5」即享免外送服務費優惠。

foodpanda台灣區執行董事總經理方俊強表示：「開拓美食外送市場時，我們看見北部店家期望透過平台擴大服務範圍、推升業務成長，中南部店家則重視foodpanda團隊的服務品質及支援速度，foodpanda將持續複製成功經驗開拓市場，相信能與更多店家共拓商機，與現今市場需求接軌。」

(中時電子報)