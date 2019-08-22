2019「新北市貢寮國際海洋音樂祭」將從8月30至9月1日在貢寮福隆海水浴場連續三天搖滾開唱，共邀請來自7個國家，共87組表演團，包括台鐵、客運、公車都加開班次，搭乘大眾運輸，才不會塞在車陣中。

其中鐵路交通局將在台北及福隆間，來回共將加開10個班次，並增停8個班次，以紓解乘車人潮量，往基隆方向之旅客，則建議由七堵站或八堵站轉車至基隆

客運部分，民眾可至國家新城、瑞芳、和美等站，搭乘基隆汽車客運前往福隆，或是由台北車站北一門搭乘國光汽車客運前往。

接駁公車將於2019「新北市貢寮國際海洋音樂祭」連續三天提供免費接駁公車，供民眾轉乘前往會場，每日將從早上10時至24時，班距約10至15分鐘，人滿即發車，接駁地點包括台2線：活動會場、龍門運動公園、澳底壘球場。

台2丙線：活動會場、田寮洋、雙玉集會所、明燈橋、自來水廠、興華商店、磚廠、貢寮國中。

民眾若自行開車前往，小型車停車場包括：東興宮停車場、東興街106巷單邊道路開放停車、龍門運動公園及側邊道路單邊停車、2丙線道路兩側、澳底壘球場皆開放停車。提供近2千輛汽車停車。機車可停放於福隆國小前人行道，約可容量170輛機車

除此之外，警察交通大隊、瑞芳分局、義交人員將協助於三天活動期間內進行交通指揮及疏導工作，並於壅塞路段開始及結束時段，視交通狀況彈性調整車道，以疏解車潮。亦將於福隆火車站、蔚藍大道、台2線靠福隆車站側、台2線靠7-11側、福隆街沿線加派工作人員，引導行人動線前往會場。

(中時 )