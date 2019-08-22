新式身分證明年10月要全面換發，行政院長蘇貞昌指示內政部、中央印製廠及國發會通力合作，各為民服務機關也要思考調整行政作為，讓民眾可感受簡政便民。

蘇揆說，New eID的全面換發，是政府極為重要的工作，內政部務必做好整體規劃督導，依所定時程完成各階段作業，對於外界尚有誤解或疑慮之處，要以淺顯易懂方式妥為說明，另也要對各主要部會、及各縣市政府做好內部溝通，使其瞭解未來運用機制，以利配合進行業務流程改造。

蘇揆也感謝央行(中央印製廠)承擔製卡作業此一重責大任，相關安全防護工作要特別注重，如需增加警力戒護，請內政部全力支援。

另外，蘇揆也要求國發會統籌協調「智慧政府行動方案」的各項進程，包括T-Road資料交換網路、入口網分別在今、明年完成後，各部會所要達到線上申辦服務的比率(今年40％、明年80％)，同時，對資料介接與資料保護機制，也必須周延完備。各為民服務機關也要主動思考，將來在New eID的運作模式下，現行各種行政作為應如何調整因應，事先做好規劃，讓全體國民在領到新的身分證後，即可立刻感受到它所帶來簡政、便民、帶動產業發展的好處。

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(中時 )