馮世寬任退輔會主委 蘇揆：必能一展長才 13:052019/08/22 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前國防部長馮世寬出任退輔會主委。（資料照片，姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前國防部長馮世寬出任退輔會主委，行政院長蘇貞昌上午在院會介紹，馮世寬軍職期間對袍澤愛護有加，備受各界肯定，相信馮再入行政團隊必能一展長才。 蘇揆表示，馮世寬是空軍軍官學校畢業，曾任國防部部長、漢翔公司董事長、國防安全研究院董事長等職。馮世寬歷練完整，從事軍職期間，對袍澤愛護有加，備受各界肯定。 蘇揆也期許借重馮世寬軍職歷練，秉持過去對軍中袍澤的愛護，完善退伍軍人服務照顧。他也相信馮世寬再次加入行政團隊，一定也能在新崗位上一展長才，與團隊共同合作，為國家、為福國利民一起努力。 (中時 ) #馮世寬 #退輔會 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 選舉查賄座談拚績效 蘇貞昌：快賞快罰 11:292019/08/19 社會 否認打壓韓國瑜 蘇貞昌批：還在戒嚴心態 12:082019/08/19 政治 蘇揆酸韓「人民盼首長堅守崗位」 網爆笑回應！ 14:522019/08/19 政治 韓1天批10公文 他兩個字「正常」回答 21:212019/08/19 政治 衝錯方向的衝衝衝 04:102019/08/20 時論廣場 高標準要求韓 低標準原諒自己？鄭文燦被嗆閉嘴！ 09:542019/08/20 政治 阿扁老司機 從批公文看到蘇貞昌問題 22:312019/08/20 政治 扁：蘇貞昌公文那麼高，代表權力一把抓 23:562019/08/20 政治 蘇揆證實：蔡同意將對F-16V編特別預算 15:192019/08/21 政治 蘇揆：採購F-16V型戰機將編列特別預算送交立院審議 15:412019/08/21 政治 政治熱門新聞 「我該怎麼支持」 謝寒冰悲痛：韓國瑜別再假掰了 - 政治 名嘴驚爆：郭不用等換瑜了 因為「大的在後面」 - 政治 不團結代誌大條 最新民調韓首度跌破3成！ - 政治 追蹤器真相？宅神暴怒：橫屍遍野 - 政治 若韓國瑜明年當選 張善政：會處理廢料 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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