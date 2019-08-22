前國防部長馮世寬出任退輔會主委，行政院長蘇貞昌上午在院會介紹，馮世寬軍職期間對袍澤愛護有加，備受各界肯定，相信馮再入行政團隊必能一展長才。

蘇揆表示，馮世寬是空軍軍官學校畢業，曾任國防部部長、漢翔公司董事長、國防安全研究院董事長等職。馮世寬歷練完整，從事軍職期間，對袍澤愛護有加，備受各界肯定。

蘇揆也期許借重馮世寬軍職歷練，秉持過去對軍中袍澤的愛護，完善退伍軍人服務照顧。他也相信馮世寬再次加入行政團隊，一定也能在新崗位上一展長才，與團隊共同合作，為國家、為福國利民一起努力。

(中時 )