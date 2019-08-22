中國大陸限縮陸客來台自由行衝擊台北市觀光收益，台北市政府副市長鄧家基今天在行政院會請求中央協助二件事，一是擴大東協、中東阿拉伯聯合大公國及卡達等國家免簽，二是「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」方案建議將原有經費部分移作補助國際旅客。

對此，行政院長蘇貞昌表示，擴大免簽國家事涉國家安全與觀光整體發展，請外交部會同交通部及國安有關機關審慎評估，積極處理，以有效控管風險，爭取國家最大利益。至於「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」方案，原有經費部分移作補助國際旅客，蘇貞昌也請交通部和北市府討論可行性。

蘇貞昌指出，交通部在今年8月1日的院會提出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」報告時，已清楚說明，從整個觀光市場來看，過去陸客占來臺觀光客比率曾達40%，過度依賴單一客源的觀光結構有其風險，因此，這三年多來，政府致力輔導觀光產業轉型、擴大國內旅遊市場、開拓多元國際市場，儘管中國大陸從2016年6月後，已經幾度就來臺人數進行政策調控，但整體國際觀光客反而持續增加。近三年，中國大陸以外的國際旅客已增加到837萬人次，足足增加120萬人次。

所以，蘇貞昌說，我們要勇敢迎向全世界、積極向各國招手的觀光政策，不要過度依賴或懼怕陸客的市場客源波動，就可以讓來臺旅客穩健的逐年成長。

(工商 )