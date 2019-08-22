邱澤在主演的電影《第九分局》中挑戰許多武打動作戲，為此他勤練CQC近身格鬥術，將軍警常使用的招式在大銀幕上寫實呈現，他表示：「開拍前花了近2個月的時間，每天下午1點到6點做武術和槍支的訓練。」最後拍出的成果讓片中的資深探長澎恰恰看得目瞪口呆，形容就像好萊塢電影一樣精彩。

邱澤為拍《第九分局》苦練軍警格鬥術。（甲上提供）

邱澤在當兵時就曾練過散打，在最新曝光的拳擊場劇照中秀出結實好身材，專業武打架勢帥度破表，導演王鼎霖也說：「邱澤覺得地上軟墊太多層會妨礙落地動作，主動要求把安全軟墊減到最少的程度。」甚至為追求完美不斷要求加摔，令他深受感動。

而在片中與邱澤一起調查連環殺人案的劉奕兒，動作戲全部親身上陣，動作指導蔡家元說：「不管是武打的節奏、力道或拉扯，她都掌握得很好。」劉也自曝：「第一次與澤哥對戲時還沒拿到劇組送的護身符，結果他直接把自己的護身符先給我，讓我好感動。」之後兩人對戲，劉沒注意到自己因花粉過敏起了疹子，最後卻是邱澤請梳化師來幫忙處理，意外曝光私底下的暖男特質。電影29日上映。

劉奕兒武打戲親身上陣，動作相當到位。（甲上提供）

(中時 )