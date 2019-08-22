Lamigo桃猿隊延攬獨立聯盟左投Thomas Dorminy入團，中文名為「多猛」，已在今日抵台報到。

1992年出生的多猛，身高181公分、體重87公斤，美國籍。2014年美國職棒選秀會第10輪獲得聖地牙哥教士指名，最高層級上到小聯盟2A，2018丶2019兩年都在大西洋聯盟打球，表現穩健，本季16場出賽都是先發，拿下戰績6勝6敗、防禦率則是2.72。

對於生涯首度加入亞洲職棒，多猛表示：「我知道臺灣職棒很有挑戰性，打者非常優秀，自己的一切都必須準備好，希望可幫助Lamigo奪冠！」

Lamigo桃猿隊目前有四名洋投，分別是尼克斯、李茲丶冠猛以及多猛。球團表示，希望多猛能夠發揮戰力，接下來將審視洋投陣容，規劃出最佳的配置。

洋將831大限將近，中職各隊都面臨洋將去留問題，Lamigo桃猿此時補強新戰力，無非是想全力爭奪季後賽總冠軍，多猛報到後勢必影響原本3位隊中洋將。

(中時電子報)