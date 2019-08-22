2019.08.21新聞深喉嚨 眼紅美重視韓？AIT拜訪、美商邀演講 綠玻璃心碎了？

香港因《逃犯條例》，引爆民眾上街抗議「反送中」，民進黨遭外界認為趁機獲利。有人在網路導「今日香港，明日台灣」、「2020堅定支持蔡英文」風向，獲得許多年輕人認同。新北市議員葉元之直言，這種說法根本是自我矮化中華民國，邏輯根本就有問題，明顯是選舉操作。

葉元之在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，蔡英文政府長期以來就想獨佔「親美」這塊市場，洗腦大眾美國與台灣關係這麼好，都是民進黨的功勞，與國民黨一點關係都沒有；美國在台協會（AIT）處長酈英傑昨日（20），高調拜會韓國瑜，形同吃掉蔡政府的「芒果乾」。

葉元之指出，所謂「芒果乾」是綠營操作的新興網路用詞，意指「亡國感」。這個詞最早發源於年輕人社群網站Dcard，正值反送中活動剛開始有跡象時，有人上網發文，認為香港事件讓自己深有「亡國感」，然後喊「今日香港，明日台灣」，最後寫「2020堅定支持蔡英文」。換言之，「香港反送中」與「支持蔡英文」是被操作成同一件事的。

「亡國感」大紅後，年輕人都相信這套論述，諧音的「芒果乾」應運而生。蔡英文不斷傾銷的「芒果乾」就是這樣來，而蔡及綠營也確實靠這套吸收無數年輕人支持，葉元之強調。

葉元之痛批，其實這套論述根本很容易被攻破，什麼叫作「今日香港，明日台灣」？每次聽到這句話，都認為說這話的人根本在自我矮化「中華民國」！我們是一個主權獨立的國家，而香港是個從英國回歸中國的殖民地，對岸政府為統治才發明一國兩制，但這跟台灣有什麼關係？難道台灣有個時間點必須回歸？台灣未來是由2400萬人共同決定，怎麼會有「今日香港，明日台灣」的問題？怎麼會有亡國感？這就是一個選舉操作！

(中時電子報)