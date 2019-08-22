參加2019臺灣國際創新發明競賽的龍華學子，在會場向評審展示並說明作品。(龍華科大提供)

2019臺灣國際創新發明競賽，龍華五專生奪下6獎表現耀眼。(龍華科大提供)

2019台灣國際創新發明暨設計競賽成績揭曉，龍華科技大學由化材系教師李九龍、宋大崙、企管系教師賴鈺晶及應外系教師趙娟黛帶領的師生團隊，總計在本屆競賽榮獲1金2銀4銅佳績，其中6個獎項係由該校五專生獲得，表現傲人，也再次展現龍華科大的扎實技術與雄厚研發實力。

為協助產業技術精進、提昇產學合作與創新研究風氣，並提高產品的行銷及市場價值，由台灣知識創新學會主辦的臺灣國際創新發明暨設計競賽，每年均吸引逾百支隊伍參賽，其中不乏已在國內外發明競賽獲獎的優秀隊伍，而今年計有來自台灣、大陸、哥倫比亞等國共160隊參賽，競爭相當激烈。

龍華科大由化材系教師宋大崙帶隊，師生在眾多參賽隊伍中脫穎而出，獲得共1金2銀4銅佳績。宋大崙及李九龍老師指導學生林瑋格、周宏儒及李御豪的作品「利用脈衝電壓蝕刻製作高深寬比之孔」，是使用304不鏽鋼基材，蝕刻在50mm x 50mm x 70μm製作深7μm 之孔洞，可以作光通道之用，用途廣泛，獲得評審高度肯定，一舉奪下金牌殊榮。

此外，宋大崙、李九龍指導五專生曹睿桓、李威德、鄭宇廷、周品敦的「感應式飲水機」，運用紅外線及超音波感測器分別偵測杯高及杯內水位，注水達到預設值後自動停止，大幅提高飲用水衛生並適用於任何場所，獲得銀牌佳績；宋大崙、趙娟黛指導五專學生張博勛、余柏均、周于濠、邱柏維的「真空封口裝置」也同獲銀牌。

獲得銅牌則有4件作品，分別為李九龍、宋大崙及五專生溫冠柏、徐晨陽、李佳憲、王翊齊師生團隊「飲料吸管(低成本環保吸管」；賴鈺晶、宋大崙及五專生涂箴揚、林瑞嘉、林正傑、劉駿睿師生團隊「智慧溫控致冷衣」；宋大崙及五專生姚舜邦、黃羽薇、藍慧如、曾品叡師生團隊「髮捲之結構」；李九龍、宋大崙及五專生曹睿桓、李威德師生團隊「衣物之結構」。

龍華科大校長葛自祥表示，多年來，該校積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，學校並開設多項三創課程，以強化學生創新、創意、創業各領域所需之知識技能，達到培育學生創新創業的目標。

葛自祥還提到，龍華科大擁有大學端完善的博士師資、教學環境及實驗設備，五專學制有化工、機械、電機及電子等四個工科，可充分提供五專生完整一貫的求學、留學及就業的多元選擇。該校自104學年度開辦五專學制以來，五專生近年來參加國內外發明展及技職類競賽屢屢獲獎，充分證明龍華科大積極致力產學合作、提升創新研發能量，進而打造學子職場黃金競爭力的卓越成效。

(旺報 )