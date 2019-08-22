簽書會中，環保署長張子敬與員工合影。（廖德修攝）

今（22）日是環保署成立32年署慶，環保署邀請歷任署長、副署長、主任秘書與退休同仁們「回娘家」。首任署長簡又新與曾代理署長的陳龍吉均強調，希望明年就升格為環境資源部，因為這個議題已講了30年，而大陸的環境保護總局去年已晉階為環境保護部，台灣要趕上。

環保署表示，在16任署長的帶領以及歷年的同仁努力下，台灣的環境教育已有紮實成果。而在今天的署慶儀式中，包括現任署長張子敬在內，出席的歷任署長簡又新、陳龍吉、張祖恩、沈世宏、魏國彥、李應元等，都一一回顧自己參與環保工作的點點滴滴。

其中沈世宏提到，在他任內最重要的就是空氣品質的改善。據統計，這段期間國人的平均壽命延長0.67年，辭任後至今又延長0.3年，他覺得環保署改善空品、水質等生活環境的確功不可沒。

沈世宏又說，任內還有一件自豪的政績，就是召開專家會議解決環保爭議。他認為最近正夯的重啟核四議題亦可透過專家會議的方式，讓各界人士參與、充分討論，再把客觀的結果公諸於世，才能做出最合理的決定。

此外，環保署還別出心裁，集合3千多張歷年環保署員工的大頭照，以蒙太奇馬賽克方式設計製作成大型壁畫掛軸，立刻吸引了與會者的目光，紛紛趨前尋找自己的照片，並不時發出「找到了」、「在這裡」的讚嘆聲！

為了留存環保事件紀錄，環保署還編撰「環境保護32年回顧與展望」紀念專刊，由張子敬署長一一親贈給與會的歷任署長，接著又展開簽書會，由歷任署長、副署長、主秘為大家簽名留念，場面溫馨熱絡。

(中時 )