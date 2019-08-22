代表國民黨參選2020總統大選的高雄市長韓國瑜，近來身陷許多爭議風暴，黨內人士憂慮不已，也請韓國瑜不論如何，都要先以市政優先，有政績，民調自然就會提高。不過，資深媒體人，也是韓黑的黃創夏表示，如果韓國瑜努力市政有像前行政院長孫運璿的話，今天會有任何人出來說話嗎？國民黨會走到現在的困境，問題就在韓國瑜身上！但有網友也有不同意見，認為時代不同，不能相提並論

黃創夏昨於臉書發文表示，毫無疑問在台灣絕大多數「泛藍」、「中間選民」和「外省族群」心目中，政府官員排名第一的典範，一定是孫運璿。孫運璿中風之前的那一晚，他在幹嗎？

黃創夏給出答案，孫正在「批公文」，第二天他要到立法院備詢，直到深夜，孫運璿還在詳閱公文，每一個數字都要詳細核對。有人勸說已經當到行政院長了，不需要管那麼細節，孫運璿說因為當到行政院長，講出來的任何一個字，都是要向人民百姓負責任的，更不能信口開河，不能出任何錯誤。

黃創夏更直言，孫不只是因為要到立法院備詢，才如此兢兢業業，幾乎每一天，孫運璿在上班時戮力從公，每天下班至少帶兩大箱公文回家仔細批閱，往往忙到清晨一、兩點，更從不會因此第二天早上誤了上班時間。

不只孫運璿，黃創夏還點名，李國鼎、尹仲容、趙耀東，一直到後來的大大小小的政府官員，都是如此，台灣經濟繁榮，人民生活最有成長的那段歲月，那時的政府官員們雖然都可以被找出一堆缺點，但「負責任」，對人民的託付有著「敬畏之心」，都是最起碼的素養。

黃創夏感嘆，如今一個想要選總統的六都市長，竟然公文堆起來當說嘴和作秀的工具，「泛藍」、「中間選民」和「外省族群」看到，簡直痛徹心扉，怎麼可能投得下去！

黃創夏更感嘆，韓國瑜的聲勢不斷下滑，和所謂的「泛藍整合」政治戲碼，根本就沒有必然關係！關鍵就是有很多人無法違背自己的良知和良能！特別是「泛藍」、「中間選民」和「外省族群」因為生長背景的關係，從小到大就對公共事務有一定的關心，也看過很多典範，心中自有一把尺！

不過，也有網友不認同黃創夏看法，表示，「在給你韓黑寫大公無私的劇本？光說自己想相信的話」、「孫運璿那個年代可沒這些無恥栽臧的媒體人」！

(中時電子報)