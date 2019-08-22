具惠善強調自己不用Kakao Talk，但目前已刪文。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

韓媒火速更改標題。（圖／翻攝自KpopStarz娛樂微博）

「韓版杉菜」具惠善和小2歲安宰賢婚變風波近日延燒，昨(21日)安宰賢首度開腔，被具惠善爆料男方想離婚主因竟是「嫌她乳頭不性感」，使安宰賢成為眾矢之的。今安宰賢方面揚言要公開Kakao Talk對話紀錄，具惠善又火速回擊：「我沒用Kakao Talk，不用準備了，背叛者」，秒堵安宰賢方面的說法，但具惠善稍早又刪文。

安宰賢昨在IG首度回應婚變，先指具惠善闖入他住所，又指自己罹患了憂鬱症一年多，具惠善則表示該住所是她同意讓丈夫拍戲時有個人空間才放他入住的，「我還是有進去的權利」，並指是她因愛犬去世得到憂鬱症，之後才將醫生介紹給丈夫，具惠善更加碼吐露曾問老公自己錯在哪裡，「他回答，覺得我不夠性感，覺得我有一對不性感的乳頭」。

具惠善公開婚變主因後，網友隨之起底安宰賢過去在節目坦言喜歡大胸部的異性，許多消息傳開，安宰賢方面今上午宣布決定公開兩人所有Kakao Talk，用官方途徑將事實公布，具惠善則打槍發文說自己從不使用Kakao Talk，要對方別再瞎忙，許多韓媒見此也火速更改安宰賢稍早聲明新聞的標題，從「安宰賢正準備公開所有Kakao Talk對話紀錄」，改成「安宰賢正準備公開所有短訊紀錄」。

而安宰賢因婚變風波導致形象暴跌，不少網友到《新西遊記》節目官網留言聯署希望安宰賢離開節目，據知目前已有500多筆，對此，節目劇組目前暫無回應。

(中時電子報)