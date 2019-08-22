2名獨派青年到中正紀念堂對蔣介石潑紅漆，稱是「象徵受難者鮮血的紅漆，再次遍滿這個仍然坐落在中華民國統治權力核心的荒謬聖殿。」。 (中時資料照)

FETN蠻番島嶼社成員李嘉宇、陳俞璋，2018年7月20日闖入中正紀堂大堂，對蔣介石像潑紅漆，被警方依毀損等罪移送法辦後，2人被以違反社會秩序維護法裁罰2000元，另北檢函查中正紀念堂管理處，函覆已經復原，不構成毀損，將2人不起訴。

陳男及李男2人當日持裝有紅漆的顏料彩蛋，進入中正紀念堂大堂，對著蔣介石銅像潑漆，導致大堂地板、浮雕、銅像腳部等多處被染紅。警方隨後趕到，當場將2人帶回分局偵訊，訊後依毀損等罪函送法辦，並對2人依違反社會秩序維護法裁各裁罰2000元。

據「三立」報導，2人對於挨告毀損，表示並不知道中正紀念堂內外被列文化資產，事後，相關成員發表聲明強調，前往中正紀念堂潑漆是「象徵受難者鮮血的紅漆，再次遍滿這個仍然坐落在中華民國統治權力核心的荒謬聖殿。」，尤其慈湖潑漆事件後，他們都被拘提起訴，因此以行動宣示「台灣人民對於中華民國殖民統治的反抗不會停止。」

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(中時電子報)