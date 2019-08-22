香港兩家發行鈔票的大型銀行滙豐、渣打，以及東亞銀行今日分別在幾家香港報章頭版刊登廣告，反對社會暴力行為，並呼籲社會各界以溝通解決分歧，維護香港的國際金融中心地位。

滙豐、渣打，及東亞銀行今齊在星島日報、經濟日報、大公報、文匯報，4份報章刊登全版及4份1版廣告，反對暴力。其中，登4份1版廣告的東亞，內容最短，只有16字「反對暴力 守護法治 提振經濟 共建和諧」

渣打以＜反對暴力 恢復秩序 維護香港國際金融中心地位＞為題，指渣打扎根香港160年，熱愛這個城市，反對一切暴力衝擊，促請大眾合力讓社會盡快恢復和平安寧。又稱堅決擁護「一國兩制」。深信唯有在和平理性的氣氛下，才能締造良好溝通環境，解決目前分歧，為香港開拓美好前景。

匯豐則以「匯豐呼籲 以溝通解決分歧」為題，表示自1865年開業至今已154年，與香港一起成長，並以香港為發展亞太業務的基地。匯豐非常關注近期發生的社會事件，並強烈譴責任何暴力和破壞社會秩序的行為。

匯豐又強調「社會穩定和沉著應對各種挑戰的特質一直是香港賴以成功的基石。維持法治對香港獨特的國際金融中心地位不可或缺，所以我們全力支持以和平方式尋求解決之道。」「香港與匯豐的發展在過去息息相關，在未來亦復如是。期待在和平、繁榮穩定的香港繼續發展，並為中國經濟的未來作出貢獻。

上周香港已陸續有各大地產商、商界及社團登報譴責暴力行為，呼籲恢復社會秩序，香港首富李嘉誠上周五首度表態，他以一個香港市民名義在多份香港報章刊登兩款廣告，一款是引用他以前曾多次警惕港人的名句「黃台之瓜，何堪再摘」，另一款呼籲停止暴力，並指最好的因可成最壞的果。

(中時 )