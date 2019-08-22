暖心警員開道 護送孕婦到院產子 13:362019/08/22 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 全程11公里長的路程，在警員開道下，僅花短短10分鐘就將陳男與妻子護送到醫院，妻子到院後，順利產下1名女兒，母女均安。（戴上容翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 淡水一位26歲陳姓民眾21日晚間11時35分，載著羊水已破、即將臨盆妻子驅車前往蘆洲區宥宥醫院，行經經過中山路派出所時，靈機一動的陳男趕緊跑進派出所，請求警方協助開道送醫，警員黃裕翔隨即駕駛巡邏車，一路鳴笛協助開道，全程11公里長的路程，僅花短短10分鐘就將陳男與妻子護送到醫院，妻子到院後，順利產下1名女兒，母女均安。 (中時 ) #妻子 #派出所 #醫院 #警員 也許您會感興趣 推薦閱讀 中山分局包庇色情業者案 2在押員警獲交保 07:342019/08/18 社會 已育2女媽媽誤認患腎結石 醫院檢查產下三胞胎 20:162019/08/19 社會 女移工濕身淚眼向警求助 只為了… 10:162019/08/20 社會 國泰醫院麻疹群聚再擴大 新增2病例 14:392019/08/20 生活 給來不及長大的孩子 彰化醫院普渡奶瓶玩具矮桌供嬰靈 15:452019/08/20 生活 未確實通報釀開刀房暴力事件 監院糾正成大醫院 16:532019/08/20 政治 開刀房殺人案 監察院糾正成大醫院 16:582019/08/20 社會 妻床上吃小王爽到忘我 夫當30分鐘觀眾渾然不覺 00:062019/08/21 生活 男子：有人在耳朵旁講話 嚇得騎到派出所大門 10:462019/08/21 社會 男子非法攜槍被捕 這原因獲判無罪 21:342019/08/21 社會 生活熱門新聞 白鹿侵台機率高 氣象局曝登陸點 - 生活 白鹿颱風周末衝擊陸地 豪雨炸2天「降雨熱區」出爐 - 生活 一片便宜9元！好市多驚現喪屍潮 這商品搶瘋 - 生活 白鹿恐成穿心颱 颱風論壇：但有2個好消息 - 生活 白鹿結構不對稱 專家曝實際風雨感受 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。