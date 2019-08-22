淡水一位26歲陳姓民眾21日晚間11時35分，載著羊水已破、即將臨盆妻子驅車前往蘆洲區宥宥醫院，行經經過中山路派出所時，靈機一動的陳男趕緊跑進派出所，請求警方協助開道送醫，警員黃裕翔隨即駕駛巡邏車，一路鳴笛協助開道，全程11公里長的路程，僅花短短10分鐘就將陳男與妻子護送到醫院，妻子到院後，順利產下1名女兒，母女均安。

(中時 )