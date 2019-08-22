台中市24歲邱姓男子22日凌晨駕駛自小客車，行經華美街朝北中清路方向行駛，疑因路況不熟又疲勞駕駛，自撞安全島，車輛打滑橫跨馬路中央，民眾警處理，事後邱自行脫困，經酒測值零，因肇事車漏油導致地面一片油漬，真正交通肇事原因，警方進一步釐清。

警方指出，24歲的邱姓男子當時駕駛自小客車，由華美街往中清路行駛時，疑因路況不熟，又時值深夜時分天色昏暗，不慎自撞中央安全島，導致自小客車車頭受損，所幸無人受傷。警方趕抵現場交通指揮，維現場交通順暢。

警方協助將邱姓男子的車輛移置路旁，當時非交通巔峰時間，所幸沒造成車禍事故。邱男向警方說，當時天色因為太暗，當地路況不熟，莫名其妙撞上分隔島，邱男從車內脫困拒絕就醫，警呼籲，切勿疲勞駕駛，保障自己不危害他人。

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(中時 )