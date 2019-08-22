透天厝藏8噸屎尿？桃園有民眾透過網路請來環保清潔業者清水肥，和議每噸1500元，沒想到抽完最後總重達8噸、要價1.2萬元，幾乎是一般透天厝5倍，讓住戶傻眼認為計價不實，業者含糊說「水肥車看得到總量」僅同意減價2千，住戶怒告消保官業者才願意私下和解，消保官呼籲民眾先預估總量，確保自身權益。

桃園市政府消費者服務中心日前接獲消費者申訴，有民眾透過網路查到桃園某環保清潔公司有清除水肥服務，電洽得知每噸開價1500元，住戶在業者到場後詢問預估清除的總量，僅得到「水肥車上看得到」含糊回應。

住戶信以為真，沒想到抽完水肥後，業者竟告知總量達8公噸，收費1.2萬元，住戶傻眼認為不論是透天厝的化糞池，或是業者的水肥車槽體，都不可能有8噸，討價還價後業者只願意減收2000元，住戶不滿仍付了1萬元給業者，向消費者服務中心提起申訴，最後在消保官協調下，業者終讓步，和住戶私下簽保密達成和解。

消保官指出，根據桃園市水肥清除商業同業公會函覆，一般清運透天住宅化糞池的車容量約1.5公噸、每公噸收費2000至3000元，大樓建物則需經現場評估，視施工難易程度另行計價，爭議案的透天厝清出8噸水肥，已超出一般水肥車逾5倍，消費者不服。消保官表示，今年桃園就收到3件清除水肥的消費爭議，癥結點都在清除數量與計價問題，提醒消費者在清除水肥作業前，先向業者詢問清除費用計算方式及預估清除數量，並確認水肥車槽體最大容量及清除前容量刻度再進行清除，避免爭議。

(中時 )