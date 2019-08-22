瞄準夏日輕食需求及健康低卡熱潮，7-ELEVEN今（22）宣布，與集團旗下餐飲「21風味館」合作，將於26日起將推出四款夏季聯名鮮食，將該店最受歡迎的經典商品「21香草烤雞」當作主角，加入大量蔬菜、紫米、薑黃飯等健康食材，變成西式漢堡、沙拉，還有中式握便當與盒餐等健康料理，低卡不怕胖，提供顧客輕正餐新選擇！ 7-ELEVEN觀察，近年消費者對於低卡路里、小份量、蔬食餐的需求飆升，尤其女性族群更為明顯。此次7-ELEVEN與21風味館合作，推出「21風味館主廚香草烤雞堡」、「21風味館香草烤雞握便當」、「21風味館香草烤雞沙拉」及「21風味館烤雞蔬食盒餐」四款鮮食新品，選用熱量較低的「21香草烤雞」，並加入大量蔬菜，吃起來健康無負擔，預估將帶動輕食業績翻倍成長。 21風味館表示，店內香草烤雞是暢銷多年經典商品，除了使用獨家蒸烤技術鎖住雞汁以外，21種天然香料的獨家配方也是美味的關鍵。這次與7-ELEVEN合作，將經典的21香草烤雞調味為基礎，變化出握便當、沙拉等特色料理外，也有21風味館的明星商品「主廚烤腿起司漢堡」，雙方共同開發全新聯名漢堡，期望藉由7-ELEVEN的通路便利性，滿足更多顧客需求。 小七表示，沙拉是夏季輕食銷售主力之一，南北客群對沙拉也各有偏好，7-ELEVEN統計，北部民眾購買沙拉是南部的兩倍，且偏愛單純蔬菜類、肉主食的沙拉商品；南部人則偏愛玉米加洋芋的澱粉組合，較有飽足感。

據7-ELEVEN介紹，新品「21風味館香草烤雞沙拉」，特別選用低脂雞胸肉加無澱粉設計，飽足又健康，南北皆宜；還針對北部消費者，搶先試賣「21風味館烤雞蔬食盒餐」，微波加熱即食，內有紫米飯、南瓜、花椰菜、紅蘿蔔等，主打均衡蔬食。還有 「21風味館香草烤雞握便當」也加入招牌的香草烤雞腿排，搭配健康食材薑黃飯、洋蔥白醬，可當作便利輕正餐。

(工商 )