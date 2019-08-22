以東京「六本木之丘」都市更新案聞名的日本地產開發商森大廈公司，今天宣布啟動新一波都更案，除了是森大廈有史以來最大規模，也將打造一棟高約330公尺的日本第一高樓。

日本產經新聞報導，森大廈（Mori Building）公司今天宣布在東京都港區虎之門及麻布台地區的都市更新計畫概要，其中最受關注的是要興建一棟住商混合約330公尺高的超高大樓，預定2023年完工，屆時將超越目前日本第一高樓、300公尺高的大阪市阿倍野Harukas大樓，成為新的日本第一高樓。

森大廈這項都市更新計畫總經費達約6000億日圓（約新台幣1767億元），是森大廈有史以來最大規模的都更案。

森大廈社長(近，去斤加十)慎吾在記者會上說，為了確保廣大綠地，330公尺高的超高大樓有其必要，表達了都更案與綠地取得平衡的想法。

都更案面積約8.1公頃，將興建3棟高樓，中心區域則是綠地廣場；屆時將招商引進國際級高級飯店等進駐，打造具國際化樣貌。

森大廈表示，開始與當地居民為這項都更案進行對話，可回溯到30年前的1989年；透過整個平成年代的30年間不斷地跟約300名土地所有人溝通，最後達成協議。幾乎所有的土地所有人都表達留在當地的意願。

(中央社)