國民黨總統參選人韓國瑜昨提出在「人民同意、安全無憂」兩個前提下，一定重啟核四。新北市長侯友宜昨稱核四重啟是假議題，今再度表示，面對核四現在實際狀況，燃料棒有一半已經回美國了，且核廢料「你有能力處理嗎？」對於外界認為侯是打臉韓，但國民黨台北市議員游淑慧卻認為「錯！」她提及，不管是朱立倫提或韓國瑜提，侯友宜的答覆都沒變。

韓國瑜的國政顧問團今日舉辦第一波國政直播，以能源政策為主題，顧問團總召張善政、副總召杜紫軍及成員黃士修將進行直播，與韓國瑜一起討論如何讓台灣有穩定且價格合理的能源供應。他昨在美國商會發表演講後受訪表示，對於核四，他的立場非常清楚，在兩個前提下，第一是人民同意，第二是安全無害，核四必須要重啟。

對此，侯友宜昨認為，沒有核安就沒有核電，希望新北市民能在核安安全無虞時再用，侯也說，核四是一個假議題，因為燃料棒都不在了，若要再重啟，要再花很多經費。侯友宜今天再度表示，燃料棒有一半已經回美國了，還有面對核廢料「你有能力處理嗎？」，一定要面對事實，他不反對核電，但一定要在安全無虞、有能力處理核廢料，才能使用核能，沒有核安、沒有核電。

對於外界認為侯友宜是打臉韓國瑜，游淑慧則認為，「錯！」她說這是侯身為新北市長一貫的立場，之前朱立倫提的時候，侯友宜也是同樣的答覆，「難道又要說侯友宜打臉朱立倫跟韓國瑜？」

「地方首長有地方首長的態度，國家領導人有國家領導人的全觀！」游淑慧認為，這就像民進黨政府想要蓋深澳火力發電廠，但等蘇貞昌參選新北市時，也跳出來反對一樣。不管是朱立倫提或韓國瑜提，不管是5月或是8月，侯友宜的答覆都沒變，何來打臉韓、針對韓？她也感嘆表示，誰不斷操作韓侯不合、見縫插針？誰唯恐國民黨不亂？誰是司馬昭？

(中時電子報)