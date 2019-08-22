韓國瑜自爆車子被裝追蹤器，遭國家機器監控後，國民黨高雄市議員陳麗娜指，追蹤器是在韓座車送保養時打開引擎蓋發現的，遭外界質疑引擎周邊溫度高，追蹤器會爆炸。對此，專家表示，多數公務車多裝有GPS（衛星定位系統），有的會拉天線，他高度懷疑韓國瑜講的應是GPS的天線。

專售追蹤器十幾年的專家表示，引擎周邊溫度高，確實不能安裝追蹤器，光是晶片、電池就會受不了，但有些公家關機為掌控公務車使用情形，會在車上安裝GPS，有的為求效果好，加上是吃車上的電（非電池式的），即會拉線，並將天線裝在引擎內蓋上，須打開才會看到。他覺得韓國瑜、高麗娜應是不懂，把天線誤認為追蹤器。

台北市汽車保養廠維修技師阿烽表示，追蹤器是發射器，安裝後可衛星定位，車子到哪就定位到哪，行蹤全都露，市場價格從一千多元至上萬元的都有，由於是用吸鐵吸住的，安裝容易。

他說，一般而言，無論是徵信、捉姦，還是警方捉歹徒，追蹤器多是安裝在車身底盤、保險桿、輪弧等，只要有鐵的地方，都可以安裝；若是要安裝在引擎室內、車內或後行李廂內，都是自己人；只有自己人才能打開引擎蓋、車門或後行李廂蓋。

至於有沒有可能是保養廠偷偷安裝，他說，除非是不肖保養廠，否則不可能。據了解，韓國瑜座車保養廠已否認安裝追蹤器。

(中時電子報)