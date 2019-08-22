未立案的中和「加美家教班」去年8月間前往三峽某知名民宿餐廳烤肉，負責人翁女卻獨留3歲男童在山泉水池玩耍，導致男童不幸溺斃死亡，新北地檢署偵結，22日依過失致死罪嫌起訴翁姓托兒所女園長及民宿徐姓負責人夫妻。

去年8月1日，男童父母將兒子交給這家未立案的托兒所照顧，翌日57歲翁姓園長和兼任司機的先生盧男，以及擔任幼兒園老師的2個女兒及2位家長，帶著16位學童前往三峽這家知名餐廳烤肉。

未料男童在餐廳的山泉水池戲水時，由於現場並無救生員，導致男童溺水後未能及時救治，並在送醫搶救1個半小時後仍不治。

翁女在庭訊時供稱，當天她負責照看男童，活動結束時她帶著男童大姊去更衣，但男童拉著二姊說表示不要去，她就交代二姊要注意弟弟，但未請其他家長或老師協助看顧，坦承疏失；民宿餐廳徐姓負責人夫妻則供稱，知道托兒所到民宿戶外教學會使用水池戲水，民宿水池開放遊客使用但未加設鐵蓋，也未配置專業救生員。

檢方認為，民宿餐廳依法不需設置消防蓄水池，縱使設有蓄水池，也不能以戲水型態開放消費者使用，徐姓負責人須配置專業救生人員以避免危險發生；翁女身為托兒所及校外活動負責人，竟獨留男童及10歲二姊在水池旁，未安排其他職員在旁監看或協助救援，認定3人有疏失並以過失致死罪嫌起訴。

至於托兒所2名老師因未受到翁女託付照顧男童，和擔任司機的翁女先生盧男均獲不起訴處分。

(中時 )