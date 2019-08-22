國民黨總統參選人韓國瑜今（22）日與國政顧問團開直播，大談「能源政策」，抨擊蔡英文政府罔顧600萬人公投支持「以核養綠」的民意，他重申在「人民同意，安全不害怕」有條件下支持重啟核四，他也當場簽署「同意核四啟封商轉商轉發電」連署書，並號召民眾加入。

韓國瑜今找來國政顧問團總召張善政、副總召杜紫軍、號稱「核終戰神」的土條「黃士修」，談論台灣未來的能源該何去何從。韓國瑜提到，整個台灣發電有「四隻腳」，燒煤、燒天然氣、核能、再生能源，民進黨執政後，顯然要把一隻腳砍掉整個歸零，台灣核能政策不穩定，民眾及企業家都相當憂慮。

韓國瑜以新聞報導為例，高屏地區肺腺癌年增率高達北部15倍以上，令他相當憂心。然而，在公投結果顯示，750萬公民反對空汙，600萬以上公民支持「以核養綠」，卻被當前政府忽略這些公投結果，不遵照及漠視；另外跨區供電問題需解決，從資料顯示南電北送情形嚴重，因此供電應更有效率調配。

韓國瑜也提到，對於有條件支持核四立場，20多年來未曾改變，他一本初衷，過去他當立委因挺核四，包含他有四位立委被罷免，他還是當中最高票；當市長以來，不是不願表態，而是沒有適合的場合來表理念。

韓國瑜表示，公民已經表達支持核電態度，他日前與中華民國工業總會會面，談到東北亞核電廠分布圖，發現原來台灣周邊國家這麼多核電廠，工商企業界認為，人家有頭腦、安全管制可以運用核能，難道台灣比別人傻嗎？只因為台灣現在很多事情太泛政治化。

張善政也痛批，民進黨這些年來的核能政策都在欺騙人民，很多人關心核燃料棒運到國外去，哪來燃料棒生電；經濟部本來打算將燃料棒賣出去，但根本賣不掉，現在可以請人在把它運回來。

另外，外界關心的核廢料處理問題，張善政指出，他時任行政院院長時，著手將核廢料送去法國專門處理核廢料的公司，進行處理精煉濃縮固化工作，但換黨執政後，把核廢料處理經費退回，這是民進黨政府故意不處理，造成大家恐慌；若明年韓當選，他願意把任內做到一半的事完成。

(中時 )